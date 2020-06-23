Ремонт поврежденной паводком дамбы под Томском отложили из-за отсутствия подрядчика

ТАСС, 23 июня. Повторный конкурс по выбору подрядчика объявлен в Томской области для капитального ремонта дамбы на реке Ум, на которой из-за многочисленных повреждений после паводка в 2017 году была объявлена чрезвычайная ситуация локального характера. Из-за трудностей с контрактацией ремонтные работы отложены как минимум до июля, сообщается во вторник на официальном сайте администрации Томской области.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Томской области заявляли о намерении начать капремонт дамбы на реке Ум сразу после прохождения половодья весной текущего года и провести его за два года. Проект был одобрен Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Стоимость работ по проекту оценена в 53,4 млн рублей, из них почти 39,2 млн рублей - из федерального бюджета.

"Конкурсная процедура, объявленная в мае, не состоялась из-за несоответствия заявок от потенциальных подрядчиков установленным требованиям. Повторный конкурс объявлен на тендерной площадке и продлится до 4 июля включительно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, дамба на реке Ум в Томской области была построена в 1989 году. С 2015 года из-за активного таяния снега в период весеннего половодья отмечалось снижение гребня гидротехнического сооружения, который защищал от разлива реки. После паводка 2017 года были выявлены также разрушения в теле плотины и элементах крепления. В случае сильного половодья мог произойти перелив воды через гребень дамбы или ее разрушение. В зону возможного подтопления попадают участок автомобильной трассы между Томском и Новосибирском и более 100 жилых домов.