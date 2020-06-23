Засуха негативно сказалась на посевах в половине сельских районов Алтайского края

БАРНАУЛ, 23 июня. /ТАСС/. Урожайность сельхозкультур из-за засухи может быть снижена на площади 516 тыс. га в 28 из 59 сельских районов Алтайского края. Минсельхоз региона рекомендует муниципалитетам вводить режимы повышенной готовности, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

"28 районов подтвердили критическое снижение видовой урожайности сельхозкультур (прогнозируемые показатели, отражающие состояние посевов в течение вегетационного периода - прим. ТАСС) на площади более 516 тыс. га из общих 3 млн га, подвергшихся засухе. Больше всего пострадали площади в Западной и Восточной Кулунде, Приалейской зоне, центральной части края. Районам, где нет полной гибели растений, рекомендуется вводить режим повышенной готовности", - сообщает пресс-служба.

Режим повышенной готовности уже ввели Немецкий национальный, Кулундинский, Хабарский и Угловский районы. Как пояснили ТАСС в ведомстве, объемы ущерба пока подсчитываются.

В профильном министерстве отмечают, что засуха может создать сложности и при заготовке кормов для сельхозживотных. Предполагается проработать возможность поддержки животноводческих организаций.

Ранее Минсельхоз края сообщал ТАСС о том, что в апреле и мае осадков в регионе было очень мало, при том, что весна была ранней. Из-за раннего тепла посевная кампания началась на 2-3 недели раньше многолетних сроков, растения на полях взошли также раньше. Больше всего опасений из-за засухи в регионе вызывает степная зона.

Алтайский край - аграрный регион с самой большой пашней в стране в 6,5 млн га. Поголовье крупного рогатого скота, по данным на 1 января 2019 года, во всех категориях хозяйств края - более 712 тыс. животных, в том числе коров - более 291 тыс.