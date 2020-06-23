Новосибирский госуниверситет увеличил число бюджетных мест на IT-специальностях

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ), один из ведущих вузов за Уралом, входящий в топ-300 всемирного рейтинга университетов QS World University Rankings, увеличил количество бюджетных мест на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Более 30 новых мест появилось в НГУ на IT-специальностях, в частности, на направлениях "Информатика и IT", "Математика и компьютерные науки", "Бизнес-информатика", сообщили ТАСС в пресс-службе университета во вторник.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах в 2020 году с приоритетом для региональных учебных заведений. Согласно документу, при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам конкурса, проведенного ранее Минобрнауки России.

"Общее число бюджетных мест для приема на все уровни образования в 2020 году увеличилось на 3,5%, и практически по всем направлениям бакалавриата количество мест для приема в 2020 году также увеличилось. Университет сможет принять 1 118 человек на бюджетные места на направления бакалавриата/специалитета, 522 - в магистратуру, 95 - в аспирантуру и 22 - в ординатуру", - сообщили в университете.

В 2020 году 12 новых бюджетных мест появятся на специальности "Информатика и IT", по пять новых мест - на направлениях "Математика и информатика", "Механика и математическое моделирование", "Лечебное дело". На три и четыре места соответственно увеличится набор на направлениях "Бизнес-информатика" и "Информатика и компьютерные науки". Кроме этого, по одному новому бюджетному месту появилось на гуманитарных специальностях.

Приемная комиссия в НГУ в этом году пройдет полностью в дистанционном формате. Она началась 20 июня. Как сообщили в университете, вся коммуникация с абитуриентами будет выстроена через личный кабинет на сайте НГУ: там будет осуществляться подача заявлений и документов в электронной форме от абитуриентов.

Новосибирский государственный университет создан в 1959 году в новосибирском Академгородке. Входит в рейтинг лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2019 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Университет ведет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учатся более 8 тысяч студентов.