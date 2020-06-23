Избирком не сможет зарегистрировать экс-главу Приангарья кандидатом в губернаторы

ИРКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Иркутской области в случае выдвижения на выборы губернатора экс-главы региона Сергея Левченко не сможет зарегистрировать его в качестве кандидата, так как он ушел в отставку досрочно и, по закону, не может участвовать в досрочных выборах. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

Коммунист Сергей Левченко, ушедший в отставку 12 декабря 2019 года, направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором просит разрешить ему участвовать в выборах губернатора Иркутской области в сентябре 2020 года. Факт направления письма подтвердил ТАСС пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.

"Выдвинуться у него (Левченко - прим. ТАСС) есть возможность, и мы документы примем, но в законе установлено, что кандидат, который подал в отставку, в результате чего были назначены досрочные выборы, не может быть зарегистрирован", - сказал собеседник агентства.

Законодательное собрание Иркутской области на сессии 10 июня назначило на единый день голосования - 13 сентября 2020 года - досрочные выборы губернатора. Документы в избирательную комиссию для выдвижения подали уже семь человек. Это временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Бодайбо Евгений Юмашев и заведующая отделением спортивного резерва Государственного училища (колледжа) олимпийского резерва Иркутска Юлия Бережная, которые заявили о намерении участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия "Родина" выдвинула лидера регионального отделения Максима Евдокимова, "Справедливая Россия" - вице-спикера Законодательного собрания Иркутской области Ларису Егорову, ЛДПР - координатора регионального отделения Андрея Духовникова, "Гражданская платформа" - депутата думы Иркутска Григория Вакуленко.

Левченко, который был избран губернатором Иркутской области в сентябре 2015 года, 12 декабря 2019 года подал в отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.