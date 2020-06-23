На учениях в Сибири разведчики засекли штаб "противника" и навели на него удар артиллерии

ТАСС, 23 июня. Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, во время учений совершили рейд в тыл условного противника и навели огонь артиллерии по его позициям, сообщила во вторник пресс-служба округа.

"Разведчикам поступила учебно-боевая задача совершить скрытное проникновение в тыл условного противника, собрать разведданные и оперативно передать их в штаб. При помощи станций наземной разведки военнослужащими были обнаружены позиции минометных расчетов неприятеля и полевой командный пункт", - говорится в сообщении.

Разведчики передали их координаты командованию с помощью комплекса разведки и связи "Стрелец", после чего позиции условного противника были уничтожены огнем артиллерийских расчетов из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация".

"Кроме этого, во время разведывательных мероприятий разведчиками были выявлены маршруты передвижения условного противника, на которых впоследствии были устроены засады и установлены минно-взрывные заграждения", - уточнили в пресс-службе.

В учениях, которые завершились 23 июня на полигоне Юргинский, участвовали более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.