В Новосибирске в сентябре завершат строительство перинатального центра

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Строительство одного из крупнейших за Уралом перинатальных центров в Новосибирске идет с опережением графика на три-четыре месяца, благодаря чему строительные работы завершат в сентябре текущего года, сообщил во вторник журналистам министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Строительство нового здания перинатального центра стоимостью 2,3 млрд рублей началось в 2013 году на месте снесенного старого акушерского корпуса больницы и должно было завершиться в 2015 году, однако из-за нехватки средств его остановили. В конце 2018 года эксперты омского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию и оснащение перинатального центра и выдали положительное заключение. Летом 2019 года строительство возобновилось.

"Вышли на финишную прямую в части того, что касается строительства. Идем с опережением, ввод в эксплуатацию планировался в 2021 году, а пока мы благодаря совместным усилиям выйдем на опережение графика на три-четыре месяца. Планируем выйти отсюда в конце сентября, дальше начнутся пусконаладочные работы", - сказал Шмидт.

По его словам, этот объект станет одним из крупнейших перинатальных центров за Уралом. В здании расположится детское поликлиническое отделение на 60 детских мест и 100 мест для взрослых. Коечный фонд составит 213 коек, центр позволит принимать до 4 тысяч родов в год. В настоящее время на объекте ведется благоустройство, которое планируется завершить в июле.

Как пояснил главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов, главным преимуществом перинатального центра станет доступность к нему специалистов разных профилей, которые работают в областной больнице по соседству. Поскольку перинатальный центр ориентирован на женщин с патологиями, быстрый доступ к различным специалистам становится особенно актуальным, отметил главврач. При этом, открытие нового здания потребует увеличения соответствующего штата специалистов перинатального центра примерно в два раза.

Перинатальный центр в Новосибирской области будет предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, анестезиологической и реанимационной помощи.