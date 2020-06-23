На голосование по конституции в Новосибирской области привлекут 12 тыс. наблюдателей

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Общественная палата Новосибирской области утвердила более 8 тысяч человек для участия в наблюдении за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, всего же планируется утвердить почти 12 тысяч наблюдателей. Это позволит обеспечить каждый избирательный участок 4-6 наблюдателями, что значительно выше, чем в среднем на процедурах голосования, сообщила журналистам в пресс-центре ТАСС председатель Общественной палаты региона Галина Гриднева.

"Сегодня мы утвердили уже общественными наблюдателями более 8 тыс. тех людей, которые заявились от разных формирований, направили их в Общественную палату РФ. <…> Поскольку семь дней будет идти процедура голосования, у нас более 2 тыс. избирательных участков, мы планируем от 4 до 6 общественных наблюдателей закрепить за избирательными участками от количества избирателей. Сегодня мы планируем почти до 12 тысяч эту цифру - [число утвержденных наблюдателей] - довести", - сказала Гриднева.

Она отметила, что в настоящее время заявки продолжают поступать, подача заявлений на общественное наблюдение продлится до 29 июня включительно. По ее словам, количество наблюдателей за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ значительно увеличилось из-за нескольких факторов.

"Расширился круг тех организаций, которые формируют своих наблюдателей через Общественную палату. Впервые мы формируем общественных наблюдателей от политических партий. Раньше на всех выборах разных уровней политические партии это делали самостоятельно. Возросла активность самих общественных организаций и активность жителей", - сказала Гриднева.

В свою очередь, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Андрей Панферов отметил, что было заключено соглашение между Общественной палатой Новосибирской области и региональным отделением партии и с 1 июня по 22 июня региональное отделение партии занималось подготовкой агитаторов для участковых избирательных комиссий Новосибирской области. Всего подготовлено 1 996 агитаторов, сформированы списки наблюдателей из расчета по два наблюдателя на одну участковую избирательную комиссию. Общее количество наблюдателей - 3 992 человека.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.