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В Туве из-за аномальных холодов погибла почти тысяча голов скота

В семи районах республики в ночь на понедельник наблюдался мокрый снег и шквалистый ветер
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© Денис Абрамов/ТАСС

ТАСС, 23 июня. Почти тысяча голов мелкого рогатого скота (МРС) погибла из-за аномальных холодов в Туве. Об этом во вторник сообщило министерство сельского хозяйства региона.

По данным минсельхоза, чабаны стали сообщать о гибели скота после мокрого снега и шквалистого ветра, которые в ночь на понедельник отмечались в семи районах республики.

"По причине переохлаждения, которое произошло после стрижки [овец], погибло 902 головы мелкого рогатого скота. Из них 537 голов МРС принадлежит участникам проекта "Кыштаг для молодой семьи" (проект по поддержке молодых семей, которым на разведение дается скот - прим. ТАСС). Наиболее пострадали хозяйства Чаа-Хольского, Сут-Хольского, Дзун-Хемчикского кожуунов (районов - прим. ТАСС). В настоящее время продолжают поступать звонки чабанов в управления сельского хозяйства кожуунов, поэтому вполне возможно увеличение павшего скота", - сообщили в министерстве.

В правительстве Тувы сообщили ТАСС, что глава республики Шолбан Кара-оол провел совещание по ситуации с падежом скота. Принято решение оказать помощь чабанам.

Сейчас в регионе вновь установилась теплая погода. По данным Тувинского гидрометцентра, во вторник температура 19-24 выше нуля, местами 13-18, в ночь на среду возможны грозы, температура 8-13, местами 1-6 градусов тепла.

Скотоводство в Туве - одна из основных отраслей в АПК, многие жители республики занимаются традиционным ведением хозяйства - отгонно-пастбищным животноводством. В Туве поголовье овец превышает 1,3 млн голов.

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