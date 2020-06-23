Главу комитета строительного контроля в Томске арестовали по подозрению в получении взятки

ТОМСК, 23 июня. /ТАСС/. Председатель комитета строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства Томска Павел Аникин арестован по подозрению в получении взятки, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы комитета строительного контроля администрации Томска Аникина по факту получения им взятки. По предварительным данным, денежные средства им были получены через третьих лиц от коммерческой структуры в Томске", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, посредником в получении взятки выступил экс-сотрудник департамента. Оба фигуранта дела были задержаны, судом в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас Аникин и его бывший подчиненный находятся в СИЗО. В городском департаменте архитектуры и градостроительства проведены следственные мероприятия.

Официальным комментарием мэрии Томска и правоохранительных органов ТАСС в настоящий момент не располагает.