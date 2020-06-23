Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

ТАСС, 23 июня. Камбы-лама (верховный лама) Тувы Джампел Лодой, который был госпитализирован после заражения коронавирусом, умер. . Об этом во вторник сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

"С большим сожалением и прискорбием сообщаю вам о кончине Камбы-ламы Республика Тыва <...>. Мне не хочется верить в это известие, ему еще 45 нет, но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату", - сказал Кара-оол в видеобращении на своей странице "ВКонтакте".

В новость была внесена правка (17:06 мск) - уточняется титул в первом абзаце.