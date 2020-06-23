Верховный суд РФ снизил на шесть месяцев срок главе банды новосибирских киллеров

5 июля 2019 года Новосибирский областной суд приговорил Радченко к 24 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей. Защита обжаловала данное решение.

По версии следствия, в период с 1997 по 2009 год Радченко в преступном сообществе Трунова руководил группой киллеров, а также сам совершал умышленные убийства. Он причастен к убийству четырех человек и покушению на еще троих. В период с 1994 по 1998 год Радченко совместно с Труновым и другими участниками группы также участвовал в вымогательстве денежных средств и иных материальных благ у предпринимателя. Помимо этого, установлена причастность Радченко к хищению доли в уставном капитале компании "Центр-систем" и покушении на хищение доли в компании "Бархат" в период с 1991 по 1998 год.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, Радченко не признал вину в инкриминируемых деяниях. Все преступления были совершены в Новосибирске. "В ходе рассмотрения дела судом в связи с истечением срока давности прекращено уголовное преследование Радченко в части обвинения по ч. 3 ст. 163 УК РФ по факту совершения им в составе организованной группы вымогательства у предпринимателя в целях получения имущества в крупном размере", - отметили в СК.

После задержания Трунова в июле 2009 года Радченко скрылся и был объявлен в федеральный и международный розыск. В феврале 2014 года он был задержан на территории Австрии, в августе 2015-го австрийские власти выдали Радченко России. Так называемая труновская группировка действовала на территории Новосибирска с конца 90-х годов, в 2009 году она была обезврежена. Организатор банды Александр Трунов в 2012 году осужден на 22 года лишения свободы, еще ряд участников ОПГ получил длительные сроки заключения.