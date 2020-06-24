Математический центр в Новосибирске будет развивать новую систему интеграции образования

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет и Институт математики им. Соболева СО РАН, создающие математический центр по нацпроекту "Наука", определили 10 научных направлений развития, среди которых обработка данных, искусственный интеллект, знания компьютерных технологий, сообщили ТАСС в пресс-службе НГУ.

В 2019 году были выбраны четыре победителя конкурсного отбора по созданию математических центров. Ими стали Математический институт имени В. А. Стеклова РАН (Москва), Санкт-Петербургский международный математический институт имени Леонарда Эйлера, Московский центр фундаментальной и прикладной математики, а также Математический центр в Академгородке (Новосибирск). Новосибирский математический центр создается на базе консорциума НГУ и Института математики им. Соболева СО РАН.

"В рамках программы центра будут выделены 10 научных направлений: шесть из них в институте, четыре - в НГУ. Созданный менее года назад Математический центр в Академгородке ставит перед собой амбициозную задачу реализовать в Академгородке, а в дальнейшем масштабировать на весь Западно-Сибирский макрорегион принципиально новую систему интеграции образования, исследований и высокотехнологичного бизнеса в математике и смежных областях, таких как Computer Science (знания компьютерных технологий), анализ и обработка данных, искусственный интеллект и т. д.", - сообщили в пресс-службе.

Система развития математического центра будет реализовываться во всех направлениях деятельности и использовать преимущества Академгородка. Конечной целью проекта является включение сибирского центра в мировую систему математической науки, как фундаментальной, так и в смежных областях. Центр призван поднять привлекательность региона как места для жизни и реализации проектов.

Согласно целям нацпроекта "Наука", к концу 2020 года должно быть создано не менее четырех международных математических центров и не менее трех центров геномных исследований мирового уровня. К концу 2021 года - не менее трех научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития с участием российских и зарубежных ведущих ученых. Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год.