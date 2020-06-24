Пленка на поверхности воды в месте разлива топлива под Норильском отсутствует

НОРИЛЬСК, 24 июня. /ТАСС/. Спасатели за минувшие сутки, впервые с начала работ в месте разлива ГСМ под Норильском, не откачивали топливно-водяную смесь так как на поверхности воды отсутствовала загрязняющая пленка. Об этом в среду сообщили журналистам в оперативном штабе.

"За данные сутки откачка по нулям, потому что пленка на поверхности воды отсутствовала, по мере появления пленки работы по откачке будут продолжаться, но цифры эти будут маленькими, по сравнению с началом работ по ликвидации ЧС", - сообщили в оперштабе. Всего с начала операции собрано 32,896 тыс. кубометров топливно-водяной смести, в том числе с акватории реки Амбарная - 25,368 тыс. кубометров.

Также за сутки в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 2,762 тыс. т загрязненного поверхностного грунта, всего - 136,392 тыс. т. Сорбентом обработано 1,8 километра береговой линии и 2,4 тыс. квадратных метров загрязненной территории. Всего с начала операции обработано 97,6 километра береговой линии и 187,4 тыс. квадратных метров территории.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются 496 специалистов, привлечены 248 единиц техники.