У 25 сотрудников Кулундинской ЦРБ на Алтае выявили коронавирус

БАРНАУЛ, 24 июня. /ТАСС/. Локальная вспышка коронавируса зафиксирована в Центральной районной больнице (ЦРБ) Кулундинского района Алтайского края. В общей сложности вирус выявлен у 25 человек, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"В "Кулундинская ЦРБ" зарегистрирована групповая заболеваемость среди медперсонала. По данным регионального управления Роспотребнадзора, во время хирургической помощи больному, у которого позднее выявили коронавирус, был инфицирован хирург. В дальнейшем по контакту получены положительные результаты у 10 медработников. В время мониторинга выявлены положительные результаты еще у 15 работников ЦРБ", - сообщает пресс-служба.