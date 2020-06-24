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Пандемия коронавируса нового типа

У 25 сотрудников Кулундинской ЦРБ на Алтае выявили коронавирус

Работу стационара больницы временно остановили

БАРНАУЛ, 24 июня. /ТАСС/. Локальная вспышка коронавируса зафиксирована в Центральной районной больнице (ЦРБ) Кулундинского района Алтайского края. В общей сложности вирус выявлен у 25 человек, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"В "Кулундинская ЦРБ" зарегистрирована групповая заболеваемость среди медперсонала. По данным регионального управления Роспотребнадзора, во время хирургической помощи больному, у которого позднее выявили коронавирус, был инфицирован хирург. В дальнейшем по контакту получены положительные результаты у 10 медработников. В время мониторинга выявлены положительные результаты еще у 15 работников ЦРБ", - сообщает пресс-служба.

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Хирургическое и терапевтическое отделения больницы временно закрыты, остановлена работа стационара больницы. Из 25 заболевших на стационарном лечении находятся четверо, остальные лечатся дома.

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявлено 77 инфицированных, всего в регионе за время пандемии были выявлены 3 522 человека с коронавирусом.

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РоссияАлтайский крайПандемия коронавируса нового типа
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