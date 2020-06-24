Собранный из оригинальных деталей танк Т-34 возглавил парад в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Собранный из оригинальных деталей силами техников Центрального военного округа (ЦВО) легендарный танк Т-34 возглавил парад военной техники в Новосибирске. Колонна техники прошла по главной городской площади вслед за 24 парадными расчетами, а завершили парад пролетевшие над площадью боевые самолеты и вертолеты.

Парад прошел без зрителей. В целом в параде приняли участие более 2,2 тыс. человек. Колонна техники насчитывала свыше 70 единиц вооружения и военной техники.

Среди образцов военной техники были представлены бронированные автомобили марки "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, комплексы ЗРК С-400 "Триумф". Впервые в этом году были представлены новейшие комплексы БПЛА "Элерон", модернизированные ракетные системы залпового огня БМ-21 "Град", а также модернизированный танк Т-72Б3М.

"Во время таких парадов показывается единство и мощь нашего государства. Сегодня в строю стояли достойные люди, те, кто защищали и защищают нашу родину. Но, самое главное сегодня, это ветераны, которые завоевали эту победу", - сказал журналистам после парада полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.