В Кузбассе возбудили уголовные дела из-за массовых заражений пожилых людей в пансионатах

КЕМЕРОВО, 24 июня. /ТАСС/. Следственные органы в Кузбассе по результатам проверок прокуратуры в частных пансионатах для престарелых в Новокузнецке, где в начале июня были выявлены случаи массового заражения коронавирусом, возбудили два уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

"Производится предварительное расследование, оно находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении прокуратуры.

Вспышки массового заражения коронавирусной инфекцией были выявлены среди постояльцев и сотрудников двух филиалов частного пансионата для престарелых людей и инвалидов в Новокузнецке. 1 июня коронавирус подтвердился у 26 пожилых людей в одном филиале, 9 июня выявлено еще 25 случаев заражения пациентов и одного сотрудника в другом филиале.

Случаи массового заражения пожилых людей были выявлены и в социальном учреждении в Кемерове. Сейчас там и во всех частных пансионатах для престарелых и инвалидов в Кемеровской области также проводятся прокурорские проверки на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

По данным регионального оперативного штаба, на 24 июня в Кузбассе зарегистрировано 1424 случая заражения коронавирусом, в том числе 30 за последние сутки. Выздоровели 543 человека, умерли восемь пациентов. На домашней изоляции, в больницах и обсерваторах находятся еще свыше 8,8 тыс. человек.