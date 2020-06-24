Угольщики совместно с учеными создадут в Кузбассе два природных заповедника

КЕМЕРОВО, 24 июня. /ТАСС/. Ученые Кузбасского ботанического сада при федеральном исследовательском центре угля и углехимии СО РАН начали научно-исследовательские работы по созданию двух особо охраняемых природных территорий в районах Кузбасса, где развита угледобыча. Природные заповедники будут создаваться при участии угольщиков, сообщает департамент угольной промышленности Кузбасса на своей официальной странице в Instagram.

"Очень важно, что в этом процессе участвуют не только природоохранные организации и ученые, но и угольщики. Причем в масштабах России опыт сохранения ценных природных территорий угольными компаниями есть только в Кузбассе", - приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией экологической оценки федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Юрия Манакова.

Планируется, что в Беловском районе Кузбасса, где работают несколько крупных угольных разрезов, будет создан ботанический памятник природы "Артышта", в шахтерском моногороде Прокопьевске - ботанический заказник регионального значения "Увалы Лучшево". Создание особо охраняемых природных территорий позволит сохранить уникальные природные ландшафты, редкие виды флоры и фауну из Красных книг Кузбасса и России.

Финансовую поддержку проекту окажет одно из крупнейших угольных объединений в Кемеровской области - компания "Кузбассразрезуголь". Научно-исследовательские и подготовительные работы на двух площадках будут завершены до конца 2020 года.