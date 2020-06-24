Всероссийский рекорд с участием 300 машин установили в Кузбассе в честь 75-летия Победы

КЕМЕРОВО, 24 июня. /ТАСС/. Автомобилисты в Кузбассе установили всероссийский рекорд, выстроив из трехсот автомобилей в Кемерове фигуру в виде цифры 75 в честь юбилея Победы. Представитель Книги рекордов России зафиксировал рекорд по количеству машин, а также вручил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву подтверждающий сертификат, сообщила в среду пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

"Цифра 75 была выстроена из наибольшего количества автомобилей, а точнее из 300 автомобилей", - сказал на мероприятии главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

К участникам рекорда с высоты 1,7 тыс. метров спустился парашютист с огромной копией знамени Победы площадью около 250 кв. метров. Его и гостей площади автомобилисты-участники рекорда поприветствовали протяжным сигналом. Свидетелем рекорда стал полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, который сегодня принял участие в торжественных и праздничных мероприятиях в честь юбилея Победы в Кемерове.