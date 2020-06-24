Эксперты оценят влияние аварии в Норильске на уклад жизни коренных народов в Арктике

ТАСС, 24 июня. Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНСС и ДВ) создадут комиссию для оценки того, как разлив нефтепродуктов в Норильске повлиял на уклад жизни коренных народов. Как сообщается в среду на сайте ПОРА, экспертиза займет около двух месяцев.

29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") произошел разлив около 21 тыс. т дизельного топлива. Оно попало в землю и реки, общая площадь загрязнения достигла 180 тыс. кв. м.

"Ассоциация КМНСС и ДВ и экспертный центр ПОРА совместно создают экспертную комиссию для проведения этнологической экспертизы в районе аварии на Таймыре", - говорится в сообщении.

Как поясняется на сайте, эксперты установят, как разлив нефтепродуктов может повлиять на уклад и традиционные промыслы коренных и малочисленных народов Арктики. Будут изучены текущее и будущее техногенное влияние на ведение охоты и рыбалки, оленеводства, а также сохранение культурных традиций. Специалисты оценят последствия разлива топлива для среды обитания и дадут заключение по компенсационным мерам.

"Уже в четверг, 25 июня, рабочая группа комиссии прибывает в Норильск. Пройдут встречи с представителями общин, начнется работа по забору проб, будут проведены совещания с руководством Заполярного филиала компании "Норникель" и администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте проектного офиса, в состав комисии вошли эксперты и ученые из крупнейших исследовательских центров Москвы, Архангельска, Якутии, а также сотрудники ПОРА и ассоциации КМНСС и ДВ. Весь комплекс экспертных работ займет около двух месяцев.

Об экспертном центре ПОРА

Проектный офис развития Арктики - общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр ПОРА создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на Севере России.

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России объединяет представителей 41 народа (общая численность этих народов - около 250 тыс. человек). Организация представляет эти народы на федеральном и международном уровнях.