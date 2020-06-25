Первые в Сибири участки для голосования по поправкам в конституцию открылись в Приангарье

Необходимость провести голосование в течение недели, а не за один день продиктована эпидемиологической ситуацией в связи с пандемией коронавируса. Это позволит не допустить массового скопления людей и соблюсти необходимые меры безопасности. Как сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев, на избирательных участках, которых в регионе около 1,9 тыс., приняты санитарные меры. Каждый пришедший проголосовать получает защитную маску, перчатки и индивидуальную ручку.

ТАСС, 25 июня. Иркутская область первой из регионов Сибири открыла избирательные участки для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, они начали работу сегодня с 8 часов утра по местному времени (03:00 мск) и будут принимать избирателей в течение недели - до конца дня 1 июля. В ближайший час участковые избирательные комиссии откроются для граждан и в других регионах Сибири, сообщили ТАСС представители местных избиркомов.

"Правительством Иркутской области закуплено 1,7 млн медицинских масок, 1,7 млн [пар] перчаток и 1,2 млн ручек, 62 тонны антисептических средств, чтобы можно было обрабатывать участки. В каждую комиссию куплен коврик на пол, чтобы люди могли обрабатывать обувь", - сказал Дмитриев.

Больше всего избирательных участков - 2 189 - будут открыты сегодня в Красноярском крае. При этом первые голоса от избирателей там начали принимать еще 15 июня во время досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных поселениях на севере региона. Первыми голосовали жители поселков оленеводов на Таймыре, традиционного промысла коренных малочисленных народов Севера. Досрочное голосование с 18 июня также активно идет и в Республике Алтай, где свой голос отдали уже около 1 тыс. жителей, сегодня там откроются 236 избирательных участков. В Новосибирской области, где зарегистрировано немногим более 2,15 млн избирателей, будут работать 2 012 участковых комиссий, 17 из которых - в местах временного пребывания участников голосования, в том числе в новосибирском аэропорту Толмачево.

"Образуются участки в СИЗО №1, обязательный участок отдельный для тех, кто находится там и не имеет вступившего в законную силу приговора суда, также в доме милосердия и в больницах", - добавила председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Кемеровская область подготовила к приему избирателей 1 676 участков для голосования, Хакасия - 384 избирательных участков. Оба региона также активно составляют графики выезда членов избиркомов и наблюдателей во дворы многоквартирных домов. В Кемерове на подъездах многоэтажек уже появились первые объявления о времени и месте работы избирательных комиссий на придомовых территориях. Проголосовать можно будет в вечернее время, когда большинство жителей уже возвращаются с работы.

"Составлены графики выездов членов участковых избирательных комиссий, которые будут работать с 16 до 21 часа на той или иной придомовой территории, жители смогут спуститься и проголосовать на придомовой территории", - рассказала ТАСС заместитель председатель избирательной комиссии республики Ирина Адмаева.

О голосовании

1 июня президент России Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. Изначально общероссийское голосование было назначено на 22 апреля. Однако в связи с пандемией президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

Закон о поправках к Конституции РФ подписан Владимиром Путиным в марте и одобрен Конституционным судом. Документ состоит из трех частей (статей). Первая из них содержит 206 поправок к 42 статям Конституции РФ. Вторая часть описывает порядок проведения общероссийского голосования по изменениям в основной закон, а третья - процедуру вступления закона в силу. Поправки вступят в силу в случае одобрения в ходе плебисцита.