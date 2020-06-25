В Новосибирске создали первое за Уралом конструкторское бюро по проектированию самолетов

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Первое за Уралом конструкторское бюро по разработке самолетов создали на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина. Сейчас бюро проходит процедуру сертификации, которая займет от двух до четырех лет, сообщил ТАСС директор СибНИА, заслуженный летчик-испытатель РФ Владимир Барсук.

"Конструкторское бюро создано, оно работает. Сейчас из средств необходимо порядка 40 млн рублей на закупку программного обеспечения для работы. В бюро трудится 25 человек, плюс около 50-70 человек работает на опытном производстве. КБ сейчас проходит процедуру сертификации, которая займет около 2-4 лет", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что сейчас бюро занимается созданием опытного самолета, одной из модификаций Ан-2, который впоследствии планируется производить серийно. Заказчиком работ выступила монгольская компания. "Основная задача - через модернизированный самолет Ан-2 выйти на новый цельнокомпозитный самолет, на его серийное производство. Двигательный отсек из Ан-2 уже точно будет участвовать в его производстве. В конце июня мы будем поднимать опытный самолет в небо", - рассказал Барсук.

Он добавил, что работу конструкторского бюро финансирует частный инвестор. Общий объем средств составил около 1,5-2 млрд рублей. "Там большой объем работ, все, что СибНИА в рамках программы малой авиации выполнил, все эти направления, они далее будут реализовываться в серийном производстве в этом КБ", - пояснил собеседник агентства.

Благодаря открытию серийного производства самолетов в городе появятся 1,5-2 тыс. новых рабочих мест, считает Барсук.

Новосибирск - один из крупных научных центров Сибири, где традиционно сложилась сильная школа авиаконструкторов. В городе располагаются Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова (входит в ПАО "Сухой"), занимающийся серийным производством Су-34, один из ведущих в РФ испытательных центров - СибНИА, а также ООО "Авиареставрация" - единственная в России компания, восстановившая до летного состояния 20 советских самолетов времен ВОВ.