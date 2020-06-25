С места разлива топлива под Норильском вывезли более 138 тыс. тонн загрязненного грунта

НОРИЛЬСК, 25 июня. /ТАСС/. Спасатели за сутки вывезли почти 2,5 тыс. тонн грунта, загрязненного при разливе нефтепродуктов под Норильском, всего с места аварии вывезено уже более 138 тыс. тонн грунта. Об этом в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 55 кубометров, всего 32 951 кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 2 404 т загрязненного поверхностного грунта, всего - 138 796 т", - сообщили в оперштабе.

С начала операции сорбентом обработано 103,1 км береговой линии и 197,4 тыс. кв. м загрязненной территории.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются 495 специалистов, привлечены 248 единиц техники.