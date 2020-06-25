На юге Красноярского края подтоплены около 40 дачных участков

КРАСНОЯРСК, 25 июня. /ТАСС/. Около 40 дачных участков оказались подтоплены в Шушенском районе Красноярского края, сообщили в четверг в краевом ГО и ЧС.

"В Шушенском районе в результате повышения уровня грунтовых вод и обильных осадков произошло подтопление 38 дачных домов в садовом дачном обществе СНТ №1. Угрозы жителям нет, эвакуация не проводилась, в дачных домах проживающих нет", - говорится в сообщении.

Садоводов оповещают о необходимости не находится в зоне подтопления. Сегодня с помощью беспилотных летательных аппаратов будет проведено обследование подтопленной территории.

7 июня в Красноярском крае произошел подъем воды в реках и подтопление в 12 населенных пунктах Партизанского, Манского и Ермаковского районов, находящихся в южной и центральной части края. Сейчас вода ушла и режим ЧС был снят.