Во всех регионах Сибири открылись избирательные участки для голосования по конституции

ТАСС, 25 июня. Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции РФ начали работу во всех регионах Сибирского федерального округа.

"Хакасия открыла все избирательные участки (384). И люди голосуют, и очень хорошо голосуют", - сообщила ТАСС заместитель председателя избирательной комиссии республики Ирина Адмаева, добавив, что участки в Абакане открылись в 10:00 (6:00 мск), а с пятницы участки в столице республики начнут работу в 08:00 (4:00 мск).

Как уточнили ТАСС в пресс-службе избиркома Омской области, открылось около 2 тыс. избирательных участков. "Впервые можно проголосовать на придомовых территориях, где развернуты специальные пункты", - сказала собеседница агентства. По его словам, на участках раздают маски и перчатки, все члены комиссий сдали тесты на коронавирус. В Туве также открылись все 183 участка.

По данным избиркома Алтайского края, на половине избирательных участков голосование организовано на придомовой территории. В Барнауле работают 1,3 тыс. точек для голосования на придомовой территории. В Иркутской области в 08:00 утра по местному времени (03:00 мск) открылись избирательные участки, которых в регионе насчитывается около 1,9 тыс. С 25 по 29 июня, а также 1 июля жители области могут посетить участки с 08:00 до 20:00, 30 июня - с 08:00 до 19:00.

Также избирательные участки открылись в Красноярском крае, Республике Алтай, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. В связи с пандемией коронавируса ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.