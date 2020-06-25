Алтайский губернатор будет работать из дома из-за обнаружения коронавируса у сотрудников

"Томенко принял решение уйти на самоизоляцию, оставаться дома и организовать работу по руководству правительством края дистанционно. У нескольких сотрудников, регулярно взаимодействующих с губернатором, выявлен коронавирус", - говорится в сообщении.

БАРНАУЛ, 25 июня. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение работать дистанционно из дома в связи с тем, что у нескольких сотрудников администрации региона был выявлен коронавирус. Об этом сообщается на сайте правительства края в четверг.

По словам самого главы региона, из-за неблагоприятной эпидситуации большинство совещаний, планерок в правительстве края переведено в формат видеоконференций, но в любом случае нужно контактировать с большим количеством людей - это необходимо для работы. Томенко отметил, что практически ежедневно взаимодействовал с сотрудниками, у которых выявлен вирус.

"Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно", - цитирует губернатора пресс-служба.

В пресс-службе региона ТАСС отказались уточнить, у кого из сотрудников правительства выявлен коронавирус. По данным оперштаба региона, в крае за прошедшие сутки выявлено 78 заразившихся коронавирусом, выздоровело 43 пациента. Всего в крае инфицированных 3,6 тыс. случаев коронавируса, выписаны по выздоровлению 2 482.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,2 млн человек, свыше 475 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 606 881 случай заражения, выздоровели 368 822 человека, умерли 8 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.