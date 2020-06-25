Прокуратура на Алтае начала проверку плохого водоснабжения в поселке Барнаула

БАРНАУЛ, 25 июня. /ТАСС/. Информацию о недостаточном водоснабжении поселка Сибирская Долина в пригороде Барнаула проверит прокуратура Алтайского края. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Прокурор Алтайского края Александр Руднев поручил проверить сведения в сообщениях СМИ о регулярных перебоях водоснабжения жителей поселка Сибирская Долина в Барнауле. Из сообщений следует, что вода в поселке подается не регулярно и ненадлежащего качества. Будет дана оценка качества услуг, при подтверждении нарушения прав граждан будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в мэрии города, в поселке 725 жилых домов, 25 из них запитаны от другого водозабора, у них с водоснабжением проблем нет. У остальных проблема качественного водоснабжения постоянна, особенно в летнее время, когда вода нужна для полива участков. Собеседник агентства отметил, что проблеме с водоснабжением не один год. Инфраструктура (земля, дороги и водопровод) находится в частной собственности, водопровод в плохом состоянии, но средства на его ремонт не изыскивает ни собственник, ни жители поселка.