Археологи в Томске нашли предметы быта середины XIX века при подготовке к ремонту музея

ТАСС, 25 июня. Археологи в Томске во время подготовительных работ перед капитальным ремонтом здания областного краеведческого музея обнаружили на его территории предметы быта середины XIX века. Среди находок - керамическая посуда, рыболовные снасти, нательный крест и монета, сообщает в четверг пресс-служба администрации Томской области.

Томский областной краеведческий музей расположен в здании усадьбы золотопромышленника Ивана Асташева, которое является памятником архитектуры федерального значения. В 1838 году началось формирование усадебного ансамбля, объединившего особняк, ограду и домовую церковь. Вся территория музея приказом регионального комитета по охране объектов культурного наследия поставлена на государственную охрану.

"Датирующим материалом является монета 1846 года. Этот период соотносится со временем строительства и эксплуатации усадьбы. Сохранность объекта средняя: это связано с использованием территории в хозяйственных целях на протяжении XX века", - приводятся в сообщении слова эксперта Антона Логинова.

В ходе работ выявлен памятник археологии "Культурный слой города Томска середины XIX - начала XX веков". Его общая площадь - свыше 5 тыс. кв. м. В последующем историкам и археологам предстоит более подробно изучить объект. "Он может стать уникальным источником информации об истории Томска середины XIX столетия", - считает председатель комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.