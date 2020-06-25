Целевой набор в медицинские вузы Новосибирской области увеличат на 20%

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Целевой набор в медицинские вузы Новосибирской области по дефицитным специальностям в 2021 году будет увеличен на 20% - с 380 до 460 человек, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС министр образования региона Сергей Федорчук.

В январе президент РФ Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию, предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности "Лечебное дело" 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "Педиатрия" - 75%". Президент также заявил, что целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям надо довести почти до 100%.

"Набор будет увеличен на будущий год, около 460 специалистов будет по целевому набору, что составляет порядка 20%. Это где-то на 80 человек больше, чем в этом году", - сказал Федорчук.

Он также отметил, что в приемной кампании этого года число бюджетных мест в Новосибирской области возросло на 1,034 тыс. и составило 13,5 тыс. Новые бюджетные места появились на естественно-научных, медицинских, инженерных и педагогических специальностях.

"Как и было заявлено президентом, у нас увеличилось количество бюджетных мест. Сегодня по всей стране оно составляет около 400 тысяч, и если считать, что у нас порядка 700 тыс. выпускников, то по сути больше половины получит возможность поступить в вузы", - отметил министр.