В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

ИРКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в четверг в двух районах Иркутской области из-за лесных пожаров. Площадь возгораний превышает 530 га, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В лесах Усть-Кутского и Жигаловского районов вводится режим ЧС муниципального уровня. <…> В Усть-Кутском районе действует крупный пожар, обнаруженный 21 июня. Из-за шквалистого ветра площадь, пройденная огнем, увеличилась до 410 га. <…> В Жигаловском районе в труднодоступной местности действует пожар на площади 121 га", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что лесные пожары не угрожают населенным пунктам. Режим ЧС введен, так как очаги действуют больше трех суток. Причиной пожаров стали грозы. К тушению решено привлечь дополнительные силы, в том числе федерального резерва Рослесхоза для прокладки минерализованных полос.

По данным региональной диспетчерской службы Иркутской базы авиаохраны лесов на 14:35 (09:35 мск), в регионе зарегистрировано 16 природных пожаров на общей площади 673 га.