Новосибирские власти намерены сохранить объем привлекаемых инвестиций на уровне 2019 года

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в 2020 году, несмотря на экономические потери, связанные с пандемией коронавируса, рассчитывают сохранить объем привлекаемых инвестиций на уровне прошлого года - это 248 млрд рублей. Регион намерен сделать упор на реализацию проектов в сфере АПК и пищевой промышленности, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности министра социально-экономического развития области Лев Решетников.

"Мы по итогам 2019 года вместо 210 [млрд рублей] привлекли 248 млрд, прирост 19%. Мы такого инвестиционного бума, конечно, не ожидали. От этого текущая ситуация так негативно воспринимается. Первый квартал у нас показал, что инвестиции продолжают процентный рост, но затем у нас случилась вся эта ситуация [с пандемией]. Если мы выйдем на уровень 2019 года, то есть 248 млрд, это будет очень хорошо, надеемся, выйдем на эти показатели", - сказал Решетников.

Министр пояснил, что запуск новых проектов остается под вопросом, несмотря на то, что строительные работы на крупных инфраструктурных объектах не останавливались. "Источник инвестиций сегодня по большей части - это собственные средства компаний, а собственные средства формируются за счет прибыли в различных отраслях. С прибылью сейчас все непросто", - сказал он.

По словам Решетникова, наибольший упор региональные власти намерены сделать на инвестиционные проекты в области АПК и пищевой промышленности. В частности, на строительстве в регионе распределительного центра "Росагромаркета", открытие которого запланировано на второй квартал 2020 года.