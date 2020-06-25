Власти Кузбасса повторно обратятся в Росприроднадзор по отзыву лицензии у "Сисим"

КЕМЕРОВО, 25 июня. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса повторно обратится в Росприроднадзор с инициативой об отзыве лицензии у компании "Сисим", которая ведет добычу россыпного золота на севере Кемеровской области и уже неоднократно привлекалась к ответственности за загрязнение рек. Экологи в ходе рейдов выявили новые нарушения в работе золотодобытчиков, сообщили ТАСС в региональном министерстве в четверг.

"В Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса готовят обращение в Росприроднадзор для отзыва лицензии золотодобывающей компании ООО "Сисим". В ходе рейда выявлены нарушения правил охраны водного объекта со стороны ООО "Сисим". Во-первых, компания не организовала отвод русла, и река Полуденный Кундат (приток Кундата) протекает практически через участок золотодобычи. Во-вторых, предприятие не оформило право пользования водным объектом. Это повторное обращение по ООО "Сисим", дата обращения в прошлом году - 28 июня", - пояснили в министерстве, добавив, что по результатам обращения год назад положительного решения по отзыву лицензии принято не было.

Жители северных районов Кемеровской области, где работают золотодобытчики, с 2018 года жалуются местным и региональным властям на сильное помутнение воды, до кирпичного цвета, в реке Кия и ее притоках - реках Кундат, Малый Кундат и Воскресенка. Кроме "Сисим" добычу там ведут компании "Воскресенка" и "Артель старателей "Золотой полюс". В начале недели местные СМИ в Кузбассе сообщили, что вода в реке Кия пожелтела вновь из-за сбросов золотодобытчиков.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2019 году губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с инициативой по отзыву действующих лицензий на добычу россыпного золота и приостановлении выдачи новых разрешений на разведку драгоценного металла на территории региона. Это было связано с тем, что добыча ведется гидравлическим способом, что приводит к загрязнению рек Кузбасса и их притоков. Осенью 2019 года пресс-служба областного правительства сообщала, что за нарушения законодательства о недрах компания "Сисим" была оштрафована на 800 тыс. рублей.