В омском геронтологическом центре зафиксировали вспышку коронавируса

ТАСС, 25 июня. Карантин из-за обнаружения очага коронавируса ввели в геронтологическом центре в Омске, 28 человек госпитализировано, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда Омской области.

"В корпусах Нежинского геронтологического центра введен режим обсервации, 28 получателей социальных услуг госпитализированы в лечебные учреждения с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция", - сообщили в министерстве. Тестирование прошли более 500 человек, включая персонал центра.

Омская прокуратура начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и полноту оказываемой медицинской помощи, сообщается в четверг на сайте прокуратуры региона. "В ходе проверки будет дана оценка законности и полноты мер, принимаемых по оказанию помощи заболевшим гражданам и недопущению распространения инфекции", - уточняется в сообщении.

В Нежинском геронтологическом центре, находящемся в Омске, круглосуточно находятся пожилые люди в возрасте от 55 лет и инвалиды старше 18 лет, по состоянию здоровья нуждающиеся в постоянном уходе и наблюдении, а также в медицинской помощи.