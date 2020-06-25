За каждым выпускником, сдающим ЕГЭ в Новосибирске, закрепят куратора

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Выпускники в Новосибирске во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут сопровождаться кураторами, которые будут закреплены за каждым школьником. Они помогут подростку настроиться на сдачу экзамена и проводят до аудитории, где он будет проходить, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска в четверг.

"Когда ребенок приходит в школу, в место сдачи экзамена, он предъявляет паспорт, проходит медицинский контроль и проходит внутрь школы, где его встречает куратор. Он нужен для того, чтобы проводить школьника до нужной аудитории, потому что многие дети сдают экзамен не в своих "родных" школах. Куратор сможет их успокоить, настроить и сопроводить до кабинета", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в мэрии, в ходе медицинского осмотра школьникам будут измерять температуру и дезинфицировать руки. В одном классе смогут находиться единовременно девять экзаменуемых. В каждом кабинете установлены специальные бактерицидные рециркуляторы, которые будут обеззараживать воздух. Чтобы избежать скопления людей, для сдающих ЕГЭ будет организовано разное время прибытия. Одновременно пройти в здание через пропускные пункты могут три человека. На экзамене дети имеют право находиться без маски.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локотя, усилия муниципальных властей направлены на то, чтобы выпускники не почувствовали неудобств во время проведения ЕГЭ из-за пандемии. Это позволит детям успешнее сдать экзамен, считает мэр.

Почти 14 тыс. школьников в Новосибирской области сдадут ЕГЭ в 2020 году. Как сообщал ранее министр образования региона Сергей Федорчук, подавляющее большинство сдающих ЕГЭ - 11,7 тыс. человек - выпускники 2020 года, из которых более 70% проживают в Новосибирске. Сегодня в Новосибирске работает 216 среднеобразовательных учреждений, 45 из которых станут пунктами проведения экзаменов.

Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения ЕГЭ, первые экзамены в 2020 году пройдут 3 июля. Как сообщил Федорчук, 29 июня в Новосибирской области пройдет пробный экзамен без участия выпускников для решения технических вопросов. Кроме того, в 2020 году экзамены выпускники смогут сдать только один раз, а для тех, кто не завершил выполнение экзаменационных работ по уважительной причине, перенес дату экзамена по болезни или по другим важным обстоятельствам, дополнительно проведут ЕГЭ с 3 по 8 августа.