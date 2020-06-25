Прокуратура проверит детский дом в Кузбассе после сообщений об избиении ребенка

КЕМЕРОВО, 25 июня. /ТАСС/. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в кузбасском городе Киселевске из-за опубликованных в соцсетях и местных СМИ сообщений об избиении ребенка в местном детском доме. О нарушениях заявила мать одной из девочек, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

Местные СМИ в Кузбассе со слов женщины сообщают, что девочка некоторое время воспитывалась в детском доме из-за сложных жизненных обстоятельств, в которых оказалась семья. Когда мать решила забрать ребенка, она увидела на ее теле ссадины. Женщина считает, что девочку избивала палкой воспитатель. В качестве доказательств приводятся фотоснимки, где на теле ребенка видны многочисленные синяки.

"В СМИ появились публикации, в которых мать девочки заявляет, что ребенка избила воспитатель в детском доме в г. Киселевске. Женщина рассказала, что дочь запугали, сказали ничего не говорить об избиении, иначе ее никогда не заберут из приюта. В связи с этим прокуратурой области организована проверка данной информации. Проведение проверки поручено прокуратуре г. Киселевска", - говорится в сообщении прокуратуру.

Доследственную проверку после публикаций начали и в Следственном комитете в Кузбассе, ее проведение находится на контроле областной прокуратуры.