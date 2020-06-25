Начало летней оздоровительной кампании в Иркутской области перенесли на 10 июля

ИРКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки перенесли с 1 на 10 июля начало детской летней оздоровительной кампании. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Решение о переносе летней оздоровительной кампании на более поздний срок приняли сегодня на заседании оперативного штаба Иркутской области. Глава региона Игорь Кобзев напомнил, что начать оздоровительную кампанию планировалось с 1 июля, но при условии нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Приангарья", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба, на утро 25 июня в регионе зарегистрировано 6 тыс. 408 заразившихся. Прирост за сутки составил 206 случаев. За время пандемии в регионе 2 тыс. 536 человек выздоровели, 35 умерли.

Как сообщал ТАСС, в мае власти региона заявляли, что летняя оздоровительная компания в Иркутской области стартует не в июне, как обычно, а в начале июля. Перенос на месяц был связан с распространением коронавирусной инфекции. Всеми видами летнего отдыха планируется охватить порядка 260 тыс. детей, что соответствует уровню прошлого года.

В регионе до 28 июня продлен режим самоизоляции, его рекомендовано соблюдать гражданам старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания.

С 14 мая в Иркутской области начался первый этап снятия ограничений. Была разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м. Отменена двухнедельная самоизоляция для тех, кто прибывает в регион из других субъектов. При этом все граждане обязаны носить защитные маски в общественных местах. С 3 июля власти планируют разрешить работу туристических баз и летних кафе.