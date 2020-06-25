Участки на открытом воздухе, маски и перчатки. Как Сибирь голосует по Конституции РФ

ТАСС, 25 июня. Жители Сибири активно голосуют по поправкам к Конституции РФ, сообщают ТАСС в региональных избирательных комиссиях. В первый день проголосовало сразу несколько губернаторов сибирских регионов. "Хакасия активно голосует, люди приходят как на стационарные избирательные участки, так и на придомовых территориях", - сообщила ТАСС зампред республиканского Избиркома Ирина Адмаева, добавив, что первые результаты по явке будут известны утром в пятницу. По словам председателя избиркома Тувы Олега Фортуны, только в труднодоступных районах региона проголосовало около 8 тыс. избирателей. Голосование на улице Особенностью этого голосования является то, что впервые проголосовать можно на придомовых территориях. Для этого члены участковых комиссий разворачивают "походные" участки прямо во дворах. Корреспондент ТАСС побывал на одном из них в центре Барнаула. Рядом с синей открытой палаткой в зеленом дворике развешены плакаты с информацией о голосовании и необходимости соблюдать санитарные требования, сотрудники в масках и перчатках ожидают голосующих. Даже "походный" формат не мешает волеизъявлению граждан, за первые два часа работы пункта проголосовали уже 40 человек, всего к этому участку приписаны около 3 тыс. граждан с правом голоса.

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"Тут у нас три дома, УИК развесила плакаты на подъездах, что в такое-то время люди могут проголосовать. Процесс голосования на придомовой территории организован так, что избиратель может и сюда прийти, и на основной участок, списки сверяются. Завтра этот участок переместится к другой территории, конечно, все пять дней на одном месте этот участок не будет, у нас 42 участка, а точек больше 100, у избирателей все возможности фактически во дворе, у подъезда проголосовать", - пояснил председатель территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района Барнаула Геннадий Зайцев. По словам наблюдателя от Общественной палаты Алтайского края Константина Головатенко, на участке за время голосования сегодня никаких нарушений выявлено не было. В Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края в ряде сел на улицах установили палатки для голосования. Участок для голосования № 2234 в районном центре, поселке Туре, сегодня представляет из себя две палатки. Решение перенести в этом году участок из помещения Туринской межрайонной больницы на улицу было принято из-за маленькой площади помещения для голосования. Здесь же одна из палаток занимает 45 кв. метров. Меры безопасности В Иркутске, где в первый день голосования установилась почти 30-градусная жара, на избирательных участках можно было встретить преимущественно людей пожилого возраста. В школе № 35 в спальном микрорайоне Первомайском избирательные участки в целях соблюдения дистанции разместили на разных этажах и в помещениях на большом расстоянии друг от друга. При входе на участок избирателю вручают пакет, в котором лежат медицинская маска, одноразовые перчатки, дезинфицирующая салфетка и шариковая ручка. На столах стоят антисептики, а члены комиссии не берут в руки паспорта голосующих. Они просят открыть документ и держать его на расстоянии. Еще одна особенность голосования в период пандемии коронавируса - на кабинках нет шторок. До основного дня голосования, который назначен на 1 июля, заполненные бюллетени просят скидывать в переносные ящики, а избирательные урны пока стоят на участках опечатанными.

При входе на избирательные участки в Кузбассе у всех избирателей измеряют температуру, выдают маску и перчатки, антибактериальные салфетки и одноразовую ручку. Паспортные данные сверяют на расстоянии. "Для голосования необходимо предъявить, не передавая в руки члену комиссии, паспорт или заменяющий его документ. При предъявлении документа следует опустить маску для идентификации личности", - добавили в областном Избиркоме. Голосование губернаторов Проголосовали в первый день и некоторые главы сибирских регионов. Губернатор Красноярского края Александр Усс пришел на избирательный участок в лицее № 2 в историческом центре города вместе со своей супругой. "Предыдущая редакция конституции была принята в очень сложный период, у нас был слом эпох, начало 90-х годов. Естественно, изменилась страна, изменились мы. Конституция требует новой редакции", - сказал Усс журналистам после голосования.

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