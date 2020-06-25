В Новосибирской области после 30 июня продлят режим повышенной готовности

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, ранее введенный в Новосибирской области до 30 июня, будет продлен, поскольку ситуация с коронавирусом в регионе еще остается достаточно напряженной. Возобновление работы торговых и развлекательных центров, а также ресторанов состоится позже 1 июля, сообщил в четверг на встрече с редакторами областных СМИ губернатор Андрей Травников.

"Мы продлим после 30 июня ряд ограничений, и режим повышенной готовности продлится и с 1 июля этого года, потому что ситуация [с распространением коронавируса], с одной стороны, стабильная, но, с другой стороны, достаточно напряженная. Готовится решение о продлении режима повышенной готовности", - сказал Травников.

Он также заметил, что возобновление работы объектов, где предполагается массовое присутствие посетителей, в частности, торговых и развлекательных центров, а также кинотеатров и ресторанов, состоится не с 1 июля, поскольку будет "отложено на более поздний срок". Вместе с тем, по словам Травникова, ряд ограничений будет сниматься с учетом накопленного регионом опыта.

Согласно постановлению губернатора, режим повышенной готовности, в частности, предусматривает приостановку проведения досуговых, развлекательных, зрелищных и других мероприятий. Также сохраняется масочный режим.

Запрет на проведение массовых мероприятий в Новосибирской области, где зарегистрировано более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом, ранее был установлен до 30 июня. После майских праздников губернатор региона Андрей Травников объявил, что режим самоизоляции в области будет продлен до особого распоряжения. Однако в регионе начали действовать послабления, в частности, были разрешены занятия спортом на улице с соблюдением мер социальной дистанции, а также прогулки, посещения кладбищ и продовольственных рынков. С 8 июня смогли возобновить работу непродовольственные магазины площадью не более 400 кв. метров, имеющие отдельный вход с улицы. С 22 июня на территории региона разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом. С 24 июня возобновили работу музеи и Новосибирский зоопарк.