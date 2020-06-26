Бывшего замначальника районного отдела ГИБДД в Кузбассе осудили за взятки от угольщиков

КЕМЕРОВО, 26 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника отдела ГИБДД в Новокузнецком районе Кузбасса приговорен к двум годам лишения свободы за получение взятки от предпринимателя за обеспечение беспрепятственной перевозки угля по территории района. Также суд назначил бывшему полицейскому штраф в 1,44 млн рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"За беспрепятственную перевозку угля по территории города предприниматель должен был платить полицейским 20 рублей за каждую перевезенную тонну сыпучего груза. 11 марта текущего года сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу при получении 80 тысяч рублей обвиняемый и его начальник были задержаны. В ходе предварительного следствия установлено, что осужденный непосредственно контактировал с перевозчиками угля и давал указания инспекторам ДПС, которые остановили их грузовики, чтобы они отпустили водителей без составления протокола. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подсудимый признан виновным по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Также он лишен права занимать определенные должности сроком на 2 года.

В мае текущего года за аналогичное преступление был осужден и сам экс-начальник отдела ГИБДД по Новокузнецкому району. Сотрудники действовали вместе, но бывший руководитель районного отдела Госавтоинспекции заключил досудебное соглашение, поэтому его уголовное дело рассматривалось отдельно. Суд приговорил его к 2,5 года колонии строгого режима с выплатой штрафа в 2,5 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов за деньги гарантировали бизнесменам беспрепятственные грузоперевозки по территории района, несмотря на запрет региональных властей на движение большегрузов с углем по дорогам общего пользования в населенных пунктах из-за многочисленных жалоб жителей на угольную пыль и вредные выхлопы.