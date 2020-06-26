В Приангарье подписали контракт с подрядчиком на устранение угрозы утечки щелока в Байкал

ИРКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Правительство Иркутской области и компания "Газэнергострой", получившая подряд на ликвидацию отходов бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), заключили соглашение на проведение работ по снижению уровня щелокосодержащей жидкости в очистных сооружениях предприятия. Это необходимо, чтобы избежать утечки опасных веществ в Байкал в случае паводка, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

После закрытия БЦБК на промплощадке осталось более 160 тыс. куб. м жидкости, содержащей черный щелок, который использовался как питательная среда для активного ила на промышленных канализационно-очистных сооружениях. Щелокосодержащая жидкость обнаружена в емкостях, в ливневой канализации и законсервированных очистных сооружениях. При возникновении паводковой ситуации черный щелок может попасть в Байкал, такая угроза уже была летом 2019 года, когда шли обильные дожди.

"Правительство региона и группа компаний "Газэнергострой" заключили контракт на проведение работ по понижению уровня щелокосодержащей жидкости в очистных БЦБК", - говорится в сообщении.

На выполнение работ в областном бюджете в 2020 году предусмотрено 26 млн рублей.

БЦБК с 1960-х годов до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе токсичных.

Первым оператором ликвидации отходов БЦБК была дочерняя структура Внешэкономбанка "ВЭБ Инжиниринг", однако разработанный ею проект был признан нереализуемым, так как в нем, в частности, не было учтено наличие черного щелока на промплощадке. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на 5,9 млрд рублей. Холдинг не представил технологию ликвидации отходов, в связи с чем в марте 2020 года власти передали подряд компании "Газэнергострой - экологические технологии". До 31 января новый оператор должен представить технологию утилизации отходов, до 31 января 2024 года - провести саму ликвидацию.