В Иркутской области остановили распространение коронавируса среди вахтовиков

ИРКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Распространение новой коронавирусной инфекции среди вахтовых рабочих в Иркутской области, где были выявлены два крупных очага заражения, остановлено. Об этом в пятницу сообщила на совещании в законодательном собрании области исполняющая обязанности заместителя председателя правительства региона Валентина Вобликова.

"Ситуации с вахтовиками купированы. В городе Бодайбо у нас на сегодня на лечении находятся 179 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них госпитализированы 110. Выздоровело уже 50% выявленных. В Усть-Куте выздоровело уже 70% выявленных. Работа в этих муниципалитетах продолжается, выявляются контактировавшие с зараженными", - сказала Вобликова.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения инфекции, в Иркутской области были выявлены 1 456 заразившихся новым коронавирусом вахтовиков. Наиболее высокие суточные приросты заболевших фиксировались в течение мая.

Самый крупный очаг распространения инфекции среди вахтовиков находился в городе Усть-Куте, где заболели свыше 560 сотрудников подрядных организаций, приехавших работать на объектах Иркутской нефтяной компании. Второй крупный очаг находился в Бодайбинском районе, где более 270 заразившихся вахтовиков выявили на золотодобывающих предприятиях. В муниципалитеты из Иркутска были направлены эпидемиологи и инфекционисты. До особого распоряжения приостановлено перемещение вахтовиков по территории региона.

По данным оперативного штаба на утро пятницы, всего в Иркутской области подтверждено 6 635 случаев заражения новым коронавирусом. За время пандемии 2 654 человека выздоровели, 37 умерли. В настоящее время отмечается внутрисемейное распространение инфекции.

В регионе до 28 июня продлен режим самоизоляции, его рекомендовано соблюдать гражданам старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания. С 14 мая в Иркутской области начался первый этап снятия ограничений. Была разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м. Отменена двухнедельная самоизоляция для тех, кто прибывает в регион из других субъектов. При этом все граждане обязаны носить защитные маски в общественных местах. С 3 июля власти планируют разрешить работу туристических баз и летних кафе.