Совет директоров "Норникеля" 30 июня вновь обсудит ЧП в Норильске

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. "Норникель" 30 июня вновь соберет совет директоров для обсуждения вопросов ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, произошедшей 29 мая. Это следует из материалов компании.

Совет с данной повесткой уже проходил 10 июня. На нем была отмечена работа менеджмента компании по ликвидации последствий аварии и рекомендовано ввести новую должность в правлении компании - старшего вице-президента по устойчивому развитию, курирующего вопросы экологии и окружающей среды.

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норникеля") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. т нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде. К ликвидации последствий ЧП были привлечены 630 специалистов Морской спасательной службы, МЧС, компаний "Норникель", "Газпром нефть" и "Транснефть-Сибирь", а также порядка 278 единиц техники.

Как сообщал ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин, компания в полном объеме проведет мероприятия по ликвидации ущерба в месте разлива нефтепродуктов под Норильском и рассчитывает, что эти меры позволят вернуть экосистему территории в нормальное состояние. Предварительную стоимость ликвидации ЧП компания оценила в сумму около 10 млрд руб. (или 150 млн долларов), отмечая, что эта цифра будет скорректирована после окончания всех оценок и проверок. На данный момент, по словам Потанина, в эти работы вложено около 5 млрд руб.

"Норникель" - производитель никеля, палладия, платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.