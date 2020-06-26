Власти Приангарья рассказали о причинах роста числа жителей с коронавирусом

"Первый месяц, когда соблюдался масочный режим, не было такого скопления людей и машин, ситуация была стабильной, одной из лучших в СФО. Как только люди начали вести активную жизнь, забыв о коронавирусе, положение коренным образом изменилось", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения региона Елены Голенецкой.

ИРКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Высокие темпы прироста заразившихся новым коронавирусом в Иркутской области, где зарегистрировано 6 тыс. 635 случаев, связаны с несоблюдением мер безопасности жителями региона. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба областного правительства.

Ежедневно в области выявляют свыше 200 заразившихся. Со ссылкой на исполняющую обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву пресс-служба сообщает, что болезнь у заразившихся жителей области стала протекать тяжелее. Медики призывают население строго соблюдать меры индивидуальной защиты, не собираться компаниями, отказаться от массовых выездов на природу и посещения общественных мест.

Ранее в пятницу исполняющая обязанности заместителя председателя правительства региона Валентина Вобликова сообщила, что в регионе удалось остановить распространение коронавируса среди вахтовых рабочих. По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения инфекции, в Иркутской области были выявлены 1 456 заразившихся новым коронавирусом вахтовиков. Наиболее высокие суточные приросты заболевших фиксировались в течение мая.

По данным регионального оперштаба по недопущению распространения инфекции, с начала пандемии в Иркутской области 2 тыс. 654 человека выздоровели, 37 умерли.

В регионе до 28 июня продлен режим самоизоляции, его рекомендовано соблюдать гражданам старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания. С 14 мая в Иркутской области начался первый этап снятия ограничений. Была разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м. Отменена двухнедельная самоизоляция для тех, кто прибывает в регион из других субъектов. При этом все граждане обязаны носить защитные маски в общественных местах. С 3 июля власти планируют разрешить работу туристических баз и летних кафе.