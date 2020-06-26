Авиарейсы внутри Республики Алтай в Кош-Агачский район приостановлены до 5 июля

ТАСС, 26 июня. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") с 26 июня приостанавливает полеты внутри Республики Алтай в Кош-Агачский район, где выявлено больше всего случаев коронавируса в регионе. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

Кош-Агачский район имеет границу с Монголией, Казахстаном и Китаем, он приравнен к районам Крайнего Севера, население - около 20 тыс. человек. На сегодня из 561 случая коронавируса в регионе 310 зарегистрированы Кош-Агачском районе, только за последние сутки из 39 выявленных новых случаев 31 пришелся на этот район. С 11 июня выезд с территории района запрещен для всех независимо от регистрации.

"Глава региона Олег Хорохордин поручил рассмотреть возможность приостановки полетов в Кош-Агачский район из аэропорта Горно-Алтайска - в районе сложная эпидситуация. Авиакомпания приняла такое решение - рейсы не будут проводиться до 5 июля", - сказал собеседник агентства.

Первый внутрирегиональный авиарейс в отдаленный Кош-Агачский район открылся в Республике Алтай 1 апреля 2020 года. Полеты выполняет "СиЛА" на самолетах L-410, которые вмещают до 15 человек, время в пути - около часа. До открытия этих авиарейсов в Кош-Агач добраться можно было только на автомобильном транспорте - это занимало порядка семи часов. Расстояние от Горно-Алтайска до Кош-Агача более 450 км.

В Республике Алтай режим самоизоляции и обязательный масочный режим действуют до особого распоряжения. Работа турбаз, домов отдыха и других коллективных средств размещения, кроме объектов с медицинской лицензией, приостановлена до 2 июля.

Республика Алтай - отдаленный горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек, в том числе около 63 тыс. человек проживают в единственном городе региона Горно-Алтайске, около 70% - в сельской местности.