Спасатели Морспасслужбы будут работать на месте ЧС в Норильске до 1 октября

"Отряд из 12 спасателей ФГБУ "Морспасслужбы" продолжит работы в районе ликвидации последствий техногенной аварии под Норильском до 1 октября", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники Морспасслужбы будут участвовать в ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ в Норильске до 1 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

Решение об этом было принято руководством "Норникеля", НТЭК и Морской спасательной службы.

Спасатели Морспасслужбы работают на месте ЧС с 1 июня. "Морские спасатели из Северного и Балтийского филиалов Морспасслужбы фактически первыми прибыли на место катастрофы. Первые боновые ордера были выставлены уже через час после прибытия. К исходу второй ночи было установлено семь заградительных ордеров с обоих сторон нефтяного пятна, выгружено прибывшее оборудование, развернута нефтесборная система и начат сбор нефтепродуктов в береговые емкости", - дополняется в сообщении.

По последним данным МЧС, за сутки собрано 16 кубометров топливно-водяной смеси, всего 32 967 кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 5 033 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего - 143 829 тонн. С начала операции сорбентом обработано 103,1 км береговой линии и 197,4 тыс. кв. метров загрязненной территории.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы. Ликвидацией последствий ЧП занимаются 473 специалистов, привлечены 235 единиц техники.