В Иркутской области завершили выплату компенсаций пострадавшим от паводка летом 2019 года

ИРКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области завершили выплату компенсаций за утрату имущества жителям районов, пострадавших от наводнения летом 2019 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Сегодня могу сказать, что вопрос выплат завершен. 22-23 июня мы в стопроцентном объеме произвели выплаты 592 гражданам по причине частной или полной утраты имущества. В том числе 215 человек получили по 10 тыс. рублей, 192 человека - по 50 тыс. рублей и 183 выплаты по 100 тыс. Все эти выплаты были сделаны по результатам судебных решений", - приводят в сообщении пресс-службы слова и. о. министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.

Всего за прошедший после паводка год компенсации за утрату имущества в размере 10 тыс. рублей получили 47 тыс. 175 человек, по 50 или 100 тыс. рублей - 23 тыс. 608 пострадавших.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. По данным Генпрокуратуры РФ на 8 июня, почти 95% пострадавших приобрели новое жилье.