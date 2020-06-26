Вырубленные насаждения в городах и селах Алтая будут восстанавливать в течение года

БАРНАУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Зеленые насаждения, которые ликвидируются по тем или иным причинам в городах и селах Алтайского края, необходимо будет восстанавливать в тех же объемах, в каких они были уничтожены, и делать это нужно будет в течение года. Такой законопроект во втором окончательном чтении приняли в пятницу на сессии депутаты краевого заксобрания.

"Законопроект о компенсационном озеленении был принят во втором чтении большинством голосов. Такое озеленение в муниципалитетах края должно производиться не позднее года со дня выявления факта уничтожения или повреждения насаждений, либо с момента сдачи в эксплуатацию объектов капстроительства. Эти новые зеленые насаждения должны быть равноценны по видовому составу, адаптированы к климату, не уступать утраченным растениям по защитным, декоративным и другим полезным свойствам", - сообщает пресс-служба заксобрания.

Высаживать новые деревья и кустарники необходимо будет на том же участке, где они были уничтожены. Но если сделать это невозможно - например, на месте рощи построен дом, то высадить деревья можно в том же микрорайоне в двойном размере по количеству деревьев и по площади. Место будут определять органы местного самоуправления. Они же будут согласовывать сроки, количество, площадь, видовой состав и возраст растений.

В пресс-службе заксобрания отметили, что обсуждение законопроекта проходило с представителями профильных министерств и ведомств, краевой прокуратуры, муниципалитетов, Общественной палаты, реготделения ОНФ и экологов. Отмечается, что принятый законопроект поможет сохранить и увеличить площадь зеленых насаждений в городах и селах края.