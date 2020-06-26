Власти поддержат реконструкцию павильона для медведей в Новосибирске за 95 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют выделить средства на реконструкцию в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило павильона для медведей стоимостью 95 млн рублей. Создание такого павильона позволит зоопарку вернуть членство в Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, сообщил журналистам в пятницу во время визита в учреждение губернатор Андрей Травников.

"Сегодня мы обсуждали, какие проекты поддержать в ближайшее время. Проект реконструкции вольеров для бурых, черных и других медведей является обязательным условием со стороны Европейской ассоциации зоопарков по возвращению статуса постоянного члена [ассоциации] нашему новосибирскому зоопарку. После сегодняшней встречи я со своими коллегами по правительству будем изыскивать возможность для того, чтобы выделить финансирование зоопарку на реализацию этого проекта", - сказал Травников.

Он отметил, что проект реконструкции вольера необходимо завершить достаточно быстро, поскольку на строительные работы "остался фактически год".

В свою очередь директор зоопарка Андрей Шило уточнил, что стоимость этого проекта составит около 95 млн рублей. По его словам, в учреждении также разработано еще несколько проектов общей стоимостью около 70 млн рублей. Среди них павильон для малых панд, павильон для енотов и носух, а также павильон для карликовых бегемотов.

Андрей Травников также сообщил, что в настоящее время обсуждается возможность выделения из регионального бюджета третьего транша зоопарку. Ранее Новосибирская область уже дважды выделяла средства учреждению, поскольку из-за ситуации с коронавирусом оно было закрыто для посетителей с 28 марта. В общей сложности было выделено 49,5 млн рублей.

Власти позволили возобновить работу зоопарку с 24 июня без открытия крытых павильонов и с ограниченным количеством посетителей. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что зоопарк из-за ограничений в связи с коронавирусом ежемесячно несет убытки в примерно 31 млн рублей.

О зоопарке

Новосибирский зоопарк - один из крупнейших в России, занимает площадь 60 га. Здесь в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.