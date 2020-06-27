В Новосибирской области до 1 августа будет ограничена работа ТЦ, кафе и спортзалов

ТАСС, 27 июня. Ограничения на работу ресторанов, спортзалов, торговых центров и кинотеатров в Новосибирской области продлили до 1 августа. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Андреем Травниковым, опубликовано на официальном правовом портале региона в субботу.

"Юрлицам и ИП с 28 марта по 1 августа <...> приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, ТРЦ, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, кроме деятельности музеев, ботанических и зоологических садов, зоопарков (без посещения внутренних помещений павильонов зоопарка), исключающей проведение массовых мероприятий", - говорится в документе.