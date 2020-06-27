{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Новосибирской области до 1 августа будет ограничена работа ТЦ, кафе и спортзалов

Религиозные организации в регионе пока не будут проводить массовые мероприятия и обряды

ТАСС, 27 июня. Ограничения на работу ресторанов, спортзалов, торговых центров и кинотеатров в Новосибирской области продлили до 1 августа. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Андреем Травниковым, опубликовано на официальном правовом портале региона в субботу.

"Юрлицам и ИП с 28 марта по 1 августа <...> приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, ТРЦ, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, кроме деятельности музеев, ботанических и зоологических садов, зоопарков (без посещения внутренних помещений павильонов зоопарка), исключающей проведение массовых мероприятий", - говорится в документе.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Уточняется, что приостанавливается работа ТРЦ, кроме аптек и продовольственных магазинов, расположенных там, не будут действовать и спортивные центры, бары, кафе и рестораны. Религиозные организации пока не должны проводить массовые мероприятия и обряды. Компаниям, которые работают в сфере грузоперевозок, необходимо вести учет водителей, прибывающих из других регионов, контролировать их передвижение.

По данным оперштаба региона, в Новосибирской области выявлено 5 671 случай коронавируса, в том числе 105 за последние сутки.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Самоизоляцию в Иркутской области продлили до 12 июля
В регионе выявили 222 новых случая заражения
Читать полностью