Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Иркутской области

ТАСС, 27 июня. Сотрудники ГИБДД в Заларинском районе Иркутской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека и один получил травмы. Об этом сообщается в субботу на сайте ГУ МВД по региону.

"ДТП произошло сегодня на трассе Р-255 "Сибирь" в районе 1 642 километра на границе Зиминского и Заларинского районов. Автомобиль Honda Civik выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Duster. Погибли водитель и пассажир Honda, мужчины 24 и 23 лет, а также водитель Renault, мужчина 34 лет. Пассажир Renault - 36-летний мужчина - получил различные травмы", - сообщает ведомство.

Полицейские не исключают, что водитель Honda мог находиться за рулем в состоянии опьянения. Информация проверяется.