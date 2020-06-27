Самоизоляцию в Иркутской области продлили до 12 июля

В регионе за сутки выявлено 222 новых случая коронавируса, всего их в области зарегистрировано 6 857.

Ранее пресс-служба областного правительства сообщила, что высокие темпы прироста заразившихся новым коронавирусом в регионе связаны с несоблюдением мер безопасности жителями. Первый месяц, когда соблюдался масочный режим, скопления людей и машин не было, ситуация была стабильной и одной из лучших в Сибири. Как только люди начали вести активную жизнь, положение изменилось, считают власти. Ежедневно в области выявляют свыше 200 заразившихся.

Режим самоизоляции рекомендовано соблюдать гражданам старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания. С 14 мая в Иркутской области начался первый этап снятия ограничений. Была разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м.

Отменена двухнедельная самоизоляция для тех, кто прибывает в регион из других субъектов. При этом все граждане обязаны носить защитные маски в общественных местах. С 3 июля власти планируют разрешить работу туристических баз и летних кафе.